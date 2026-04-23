Soirée BBQ Dorlisheim
Soirée BBQ Dorlisheim vendredi 8 mai 2026.
Dorlisheim
Soirée BBQ
LANGE GEWANN Dorlisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 19:00:00
fin : 2026-05-08 23:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Soirée BBQ avec menu à 28 €
Menu à 28 €
Assiette de barbecue aux 3 viandes avec 3 crudités et pommes de terre grillées
Tartelette aux fraises .
LANGE GEWANN Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 63 29 contact@lafermemaurer.com
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English :
BBQ evening with menu at 28?
L’événement Soirée BBQ Dorlisheim a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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