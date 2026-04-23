Dorlisheim

Soirée BBQ

LANGE GEWANN Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 19:00:00

fin : 2026-05-08 23:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Soirée BBQ avec menu à 28 €

Menu à 28 €

Assiette de barbecue aux 3 viandes avec 3 crudités et pommes de terre grillées

Tartelette aux fraises .

LANGE GEWANN Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 63 29 contact@lafermemaurer.com

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English :

BBQ evening with menu at 28?

L’événement Soirée BBQ Dorlisheim a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig