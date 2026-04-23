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Soirée BBQ Dorlisheim

Soirée BBQ Dorlisheim vendredi 8 mai 2026.

Adresse : LANGE GEWANN

Ville : 67120 Dorlisheim

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Dorlisheim

Soirée BBQ

LANGE GEWANN Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 19:00:00
fin : 2026-05-08 23:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Soirée BBQ avec menu à 28 €
Menu à 28 €
Assiette de barbecue aux 3 viandes avec 3 crudités et pommes de terre grillées
Tartelette aux fraises   .

LANGE GEWANN Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 63 29  contact@lafermemaurer.com

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English :

BBQ evening with menu at 28?

L’événement Soirée BBQ Dorlisheim a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

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