Soirée BD avec l’atelier Pépé Martini L’Antipode Rennes
vendredi 20 novembre 2026 · L'Antipode · Rennes
Informations pratiques
Soirée BD avec l’atelier Pépé Martini L’Antipode Rennes Vendredi 20 novembre, 17h30 Ille-et-Vilaine
Atelier BD et création de fresque collective
Une soirée BD, ça vous tente ? Les bénévoles de la MJC, la Bibliothèque Antipode ainsi que et les illutratrices et illustrateurs de l’atelier BD Pépé Martini proposent un atelier BD à ne pas louper ! Dans une ambiance ludique et conviviale, réalisez, par groupe, des planches de BD en vue de la création d’une fresque collective. Pas besoin de savoir dessiner, seule votre curiosité est essentielle.
Un atelier accompagné par Zanzim, Jop et Vincent Normant de l’atelier Pépé Martini.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-20T17:30:00.000+01:00
Fin : 2026-11-20T21:30:00.000+01:00
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L’Antipode 75 avenue Jules Maniez 35000 rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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