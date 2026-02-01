Soirée BD Médiathèque Loudéac

Soirée BD

Médiathèque 66, rue de Cadélac Loudéac Côtes-d'Armor

2026-02-20 18:00:00

2026-02-20

Vous aimez la bande dessinée ? Plongez en avant-première dans les nouveautés le temps d’une soirée, à la découverte des dernières pépites !

Que vous soyez simple curieux ou gros lecteur, c’est l’occasion idéale d’élargir vos horizons et de partager des idées lecture, à ne surtout pas manquer !

Pour ados-adultes.

Durée 1h. Gratuit, entrée libre. .

