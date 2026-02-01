Soirée BD Médiathèque Loudéac
Soirée BD Médiathèque Loudéac vendredi 20 février 2026.
Médiathèque 66, rue de Cadélac Loudéac Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-20 18:00:00
fin : 2026-02-20
2026-02-20
Vous aimez la bande dessinée ? Plongez en avant-première dans les nouveautés le temps d’une soirée, à la découverte des dernières pépites !
Que vous soyez simple curieux ou gros lecteur, c’est l’occasion idéale d’élargir vos horizons et de partager des idées lecture, à ne surtout pas manquer !
Pour ados-adultes.
Durée 1h. Gratuit, entrée libre. .
Médiathèque 66, rue de Cadélac Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 16 13
