Soirée Be cool be kitsch My Beers Mours-Saint-Eusèbe

Soirée Be cool be kitsch My Beers

28 avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Début : 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Prépare tes plus beaux looks… ou les pires !! Ce Vendredi, on remonte le temps dans une ambiance totalement déjantée !

Entre paillettes, couleurs fluo & tubes cultes… on va danser comme si on était encore dans les 90’s !

28 avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr

English :

Prepare your best looks… or your worst! This Friday, we’re going back in time in a totally crazy atmosphere!

Between sequins, fluorescent colors & cult hits… we’re going to dance like we’re still in the 90’s!

German :

Bereite deine schönsten Looks vor… oder die schlimmsten!!! An diesem Freitag drehen wir die Zeit in einer total verrückten Atmosphäre zurück!

Zwischen Glitzer, Neonfarben und Kulthits… werden wir tanzen, als wären wir noch in den 90ern!

Italiano :

Preparatevi a sfoggiare i vostri look migliori… o peggiori! Questo venerdì torniamo indietro nel tempo in un’atmosfera assolutamente folle!

Tra glitter, colori fluorescenti e hit di culto… balleremo come se fossimo tornati negli anni ’90!

Espanol :

Prepárate para tus mejores looks… ¡o los peores! Este viernes, ¡vamos a retroceder en el tiempo en un ambiente totalmente loco!

Con purpurina, colores flúor y éxitos de culto… ¡vamos a bailar como si estuviéramos en los 90!

