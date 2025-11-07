Soirée Béarnaise chant, danse, castanhas e bourret Saint-Faust
Soirée Béarnaise chant, danse, castanhas e bourret Saint-Faust vendredi 7 novembre 2025.
Soirée Béarnaise chant, danse, castanhas e bourret
Le KFaustin et salle de spectacle Saint-Faust Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Venez passer une soirée de soutien à la Passem. Châtaignes et bourret, concert, bal et cantèra.
Possibilité de restauration au KFaustin: café associatif du village, et pizzas par l’authentique Napolitaine. .
Le KFaustin et salle de spectacle Saint-Faust 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lekfaustin@gmail.com
English : Soirée Béarnaise chant, danse, castanhas e bourret
German : Soirée Béarnaise chant, danse, castanhas e bourret
Italiano :
Espanol : Soirée Béarnaise chant, danse, castanhas e bourret
L’événement Soirée Béarnaise chant, danse, castanhas e bourret Saint-Faust a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Pau