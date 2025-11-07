Soirée Béarnaise chant, danse, castanhas e bourret

Le KFaustin et salle de spectacle Saint-Faust Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Venez passer une soirée de soutien à la Passem. Châtaignes et bourret, concert, bal et cantèra.

Possibilité de restauration au KFaustin: café associatif du village, et pizzas par l’authentique Napolitaine. .

Le KFaustin et salle de spectacle Saint-Faust 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lekfaustin@gmail.com

English : Soirée Béarnaise chant, danse, castanhas e bourret

German : Soirée Béarnaise chant, danse, castanhas e bourret

Italiano :

Espanol : Soirée Béarnaise chant, danse, castanhas e bourret

L’événement Soirée Béarnaise chant, danse, castanhas e bourret Saint-Faust a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Pau