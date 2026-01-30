Soirée Béarnaise Maison pour tous Hagetaubin

Soirée Béarnaise

Maison pour tous D31 Hagetaubin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

19h Apéritif

20h Repas avec Garbure Saucisse confite Boudin Haricots blancs lardons Fromage Tourte et boule de glace Vin et café compris.

Menu enfant Saucisse confite Haricots blancs Glace

Animés par la chorale Béarnaise Cap à Cap. .

Maison pour tous D31 Hagetaubin 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 84 25 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Béarnaise Hagetaubin a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Coeur de Béarn