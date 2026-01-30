Soirée Béarnaise Maison pour tous Hagetaubin
Soirée Béarnaise Maison pour tous Hagetaubin samedi 28 février 2026.
Soirée Béarnaise
Maison pour tous D31 Hagetaubin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
19h Apéritif
20h Repas avec Garbure Saucisse confite Boudin Haricots blancs lardons Fromage Tourte et boule de glace Vin et café compris.
Menu enfant Saucisse confite Haricots blancs Glace
Animés par la chorale Béarnaise Cap à Cap. .
Maison pour tous D31 Hagetaubin 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 84 25 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Béarnaise Hagetaubin a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Coeur de Béarn