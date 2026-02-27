Soirée béarnaise Salle multi-activités Lembeye
Soirée béarnaise Salle multi-activités Lembeye samedi 28 mars 2026.
Soirée béarnaise
Salle multi-activités Place Marcadieu Lembeye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Les amoureux de la culture et de la langue béarnaise seront ravis !
1ère partie conteur Fred Handy de la Ciutat et chanteurs Los Hardidets de Mazerolles. 2e partie la traditionnelle pièce de théâtre comédie écrite par Hubert Lux L’ Albert qu’es Maride . Sur inscription. .
Salle multi-activités Place Marcadieu Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 10 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée béarnaise
L’événement Soirée béarnaise Lembeye a été mis à jour le 2026-02-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran