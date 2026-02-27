Soirée béarnaise Salle multi-services Lembeye
Soirée béarnaise
Salle multi-services Place Marcadieu Lembeye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
2026-04-04
Les amoureux de la culture et de la langue béarnaise seront ravis !
1ère partie conteur Gérard Bonnemason et chanteurs Lous Combaties du Soubestre.
2ème partie la traditionnelle pièce de théâtre écrite par Hubert Lux L’ Albert qu’es Maride . Sur réservation. .
Salle multi-services Place Marcadieu Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 10 30
