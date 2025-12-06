Soirée Beatmaking avec le collectif Loop Sessions – Cycle Miles Davis Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris

Soirée Beatmaking avec le collectif Loop Sessions – Cycle Miles Davis Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris samedi 6 décembre 2025.

La Médiathèque musicale de Paris offre carte blanche au collectif de beatmaker-euse-s pour un hommage à Miles Davis ! Redécouvrez cet immense artiste à travers les sons diggés parmi les 33 tours conservés à la MMP. La soirée s’articule sur cette bas, autour d’une écoute collective des samples choisis puis produits par les artistes, suivie d’un concert mêlant beatmaking et instrumentistes.

Loop Sessions Paris est un collectif qui organise des événements autour de

la composition musicale pour les artistes du beatmaking. L’objectif est de

mettre en lumière ces artistes à travers un concept simple : 1

vinyle à sampler, 4h pour faire une prod et une session d’écoute sur scène. Autour

de ça, Loop Session construit une programmation variée avec des concerts d’artistes

émergents, des ateliers d’initiation, des talks, des expositions etc…

toujours dans le but de démocratiser la pratique de la MAO (musique assistée

par ordinateur) et de proposer au public un événement à son image.

Dans le cadre du cycle Miles Davis présenté à la Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre de novembre 2025 à avril 2026, le collectif Loop Sessions vous invite à plonger dans la musique de Miles lors d’une soirée Beatmaking !

Le samedi 06 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

