Soirée Beaujelais Nouveau V and B Saint Marcel Vernon Saint-Marcel

Venez célébrer le Beaujolais Nouveaux, lors d’une soirée conviviale et festive. L’artiste Peter Le Chapeau Noir sera présent pour animer la soirée et vous faire passer un moment musical inoubliable.

V and B Saint Marcel Vernon 9 rue des Chaumes Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 36 59 vernon@vandb.fr

