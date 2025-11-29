Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SOIRÉE BEAUJOLAIS 2025 À ANDILLY-EN-BASSIGNY Andilly-en-Bassigny

SOIRÉE BEAUJOLAIS 2025 À ANDILLY-EN-BASSIGNY

SOIRÉE BEAUJOLAIS 2025 À ANDILLY-EN-BASSIGNY Andilly-en-Bassigny samedi 29 novembre 2025.

SOIRÉE BEAUJOLAIS 2025 À ANDILLY-EN-BASSIGNY

Salle des Fêtes Andilly-en-Bassigny Haute-Marne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

Date(s) :
2025-11-29

Tout public
Dégustation de Beaujolais
Vente de bouteilles
Ambiance festive
Menu:
Tartine gratinée
Fromages
Dessert
Avec Réservation   .

Salle des Fêtes Andilly-en-Bassigny 52360 Haute-Marne Grand Est +33 6 19 04 23 12 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement SOIRÉE BEAUJOLAIS 2025 À ANDILLY-EN-BASSIGNY Andilly-en-Bassigny a été mis à jour le 2025-11-05 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne