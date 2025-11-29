SOIRÉE BEAUJOLAIS 2025 À ANDILLY-EN-BASSIGNY Andilly-en-Bassigny
SOIRÉE BEAUJOLAIS 2025 À ANDILLY-EN-BASSIGNY
Salle des Fêtes Andilly-en-Bassigny Haute-Marne
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Tout public
Dégustation de Beaujolais
Vente de bouteilles
Ambiance festive
Menu:
Tartine gratinée
Fromages
Dessert
Avec Réservation .
Salle des Fêtes Andilly-en-Bassigny 52360 Haute-Marne Grand Est +33 6 19 04 23 12
