Soirée Beaujolais à Aboncourt-Gésincourt

Salle des fêtes Aboncourt-Gesincourt Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

L’association Animation et Loisir organise une soirée de dégustation de Beaujolais Nouveau avec tarniettes apéro, aissette franc-comtoise, dessert maison et café.

Avant le repas, l’association se réunira en assemblée générale.

Réservation jusqu’au 17/11/2025. .

Salle des fêtes Aboncourt-Gesincourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 29 00 49

English : Soirée Beaujolais à Aboncourt-Gésincourt

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Beaujolais à Aboncourt-Gésincourt Aboncourt-Gesincourt a été mis à jour le 2025-11-06 par JUSSEY TOURISME