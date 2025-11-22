Soirée Beaujolais à Aboncourt-Gésincourt Aboncourt-Gesincourt
Salle des fêtes Aboncourt-Gesincourt Haute-Saône
Gratuit
Début : 2025-11-22 20:00:00
2025-11-22
L’association Animation et Loisir organise une soirée de dégustation de Beaujolais Nouveau avec tarniettes apéro, aissette franc-comtoise, dessert maison et café.
Avant le repas, l’association se réunira en assemblée générale.
Réservation jusqu’au 17/11/2025. .
Salle des fêtes Aboncourt-Gesincourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 29 00 49
