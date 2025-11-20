Soirée beaujolais à l’auberge de Chavannes

Route de Dun Chavannes Cher

Tarif : 15.5 – 15.5 – EUR

15.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-20 19:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Dégustez le beaujolais nouveau chez Christine et Frédéric !

A l’occasion de l’arrivée du beaujolais nouveau, l’Auberge de Chavannes vous propose une assiette de charcuterie accompagné d’un pâté aux pommes de terre et salade, une ardoise de fromages et d’une tarte aux pommes. Réservation incontournable avant le 17 novembre. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 15.5 .

Route de Dun Chavannes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 82 00 49

English :

Enjoy Beaujolais Nouveau at Christine and Frédéric’s!

German :

Probieren Sie den neuen Beaujolais bei Christine und Frédéric!

Italiano :

Assaggiate il Beaujolais Nouveau a casa di Christine e Frédéric!

Espanol :

¡Deguste el Beaujolais Nouveau en casa de Christine y Frédéric!

L’événement Soirée beaujolais à l’auberge de Chavannes Chavannes a été mis à jour le 2025-11-10 par OT LIGNIERES