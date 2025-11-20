Soirée beaujolais à l’Escale du Roy Brouage Marennes-Hiers-Brouage

Soirée beaujolais à l’Escale du Roy

Brouage 8 rue Notre-Dame Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 19:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Le restaurant L’Escale du Roy vous invite à célébrer l’arrivée du Beaujolais Nouveau dans une ambiance guinguette chaleureuse, animée par un Thierry Bergozza le jeudi 20 novembre à partir de 19h.

Brouage 8 rue Notre-Dame Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 97 42 70 lescaleduroy@gmail.com

English : Beaujolais evening at L’Escale du Roy

Restaurant L’Escale du Roy invites you to celebrate the arrival of Beaujolais Nouveau in a warm guinguette atmosphere, hosted by Thierry Bergozza on Thursday November 20th from 7pm.

German : Beaujolais-Abend im Escale du Roy

Das Restaurant L’Escale du Roy lädt Sie ein, die Ankunft des Beaujolais Nouveau in einer gemütlichen Guinguette-Atmosphäre zu feiern, die von einem Thierry Bergozza am Donnerstag, den 20. November ab 19 Uhr moderiert wird.

Italiano :

Il ristorante L’Escale du Roy vi invita a festeggiare l’arrivo del Beaujolais Nouveau in una calda atmosfera da guinguette, presentata da Thierry Bergozza giovedì 20 novembre dalle 19.00.

Espanol : Velada Beaujolais en l’Escale du Roy

El restaurante L’Escale du Roy le invita a celebrar la llegada del Beaujolais Nouveau en un cálido ambiente de guinguette, de la mano de Thierry Bergozza, el jueves 20 de noviembre a partir de las 19:00 horas.

