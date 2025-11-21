Soirée Beaujolais à Ste Eulalie d’Olt Sainte-Eulalie-d’Olt
Canto’rando vous convie à une soirée Beaujolais à Ste Eulalie d’Olt.
vin d’Estaing et pour les non-buveurs boissons non alcoolisé
Dès 18h30 à la salle d’animation
Entrée 10 €
1 verre de vin, charcuterie et autres mises en bouche… 10 .
Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 68 steeulaliedolt@causses-aubrac-tourisme.com
English :
Canto’rando invites you to a Beaujolais evening in Ste Eulalie d’Olt.
German :
Canto’rando lädt Sie zu einem Beaujolais-Abend in Ste Eulalie d’Olt ein.
Italiano :
Canto’rando vi invita a una serata dedicata al Beaujolais a Ste Eulalie d’Olt.
Espanol :
Canto’rando le invita a una velada Beaujolais en Ste Eulalie d’Olt.
