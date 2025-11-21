Soirée Beaujolais à Ste Eulalie d’Olt Sainte-Eulalie-d’Olt

Soirée Beaujolais à Ste Eulalie d’Olt

Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron

Canto’rando vous convie à une soirée Beaujolais à Ste Eulalie d’Olt.
vin d’Estaing et pour les non-buveurs boissons non alcoolisé
Dès 18h30 à la salle d’animation
Entrée 10 €
1 verre de vin, charcuterie et autres mises en bouche… 10  .

Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 68  steeulaliedolt@causses-aubrac-tourisme.com

English :

Canto’rando invites you to a Beaujolais evening in Ste Eulalie d’Olt.

German :

Canto’rando lädt Sie zu einem Beaujolais-Abend in Ste Eulalie d’Olt ein.

Italiano :

Canto’rando vi invita a una serata dedicata al Beaujolais a Ste Eulalie d’Olt.

Espanol :

Canto’rando le invita a una velada Beaujolais en Ste Eulalie d’Olt.

