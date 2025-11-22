Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Beaujolais à Verrue Verrue samedi 22 novembre 2025.

Salle des Fêtes Verrue Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Assiette de charcuterie + dessert   .

Salle des Fêtes Verrue 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 39 23 36  cdfverrue@gmail.com

L’événement Soirée Beaujolais à Verrue Verrue a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme du Pays Loudunais