Soirée Beaujolais au bar Le Joussy à Ronchamp Bar Tabac Le Joussy Ronchamp

Début : 2025-11-20 20:00:00
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Soirée Beaujolais au Bar Tabac Le Joussy à Ronchamp, avec By Mimi
Jeudi 20 novembre à 20h.
Repas sur place, mais attention uniquement sur réservation (on évite les batailles pour la dernière assiette).
03 84 20 64 50 .
Bar Tabac Le Joussy 3 rue du Plain Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 64 50
