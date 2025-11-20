Soirée Beaujolais au Comptoir de l’Adour Aire-sur-l’Adour
Soirée Beaujolais au Comptoir de l’Adour Aire-sur-l’Adour jeudi 20 novembre 2025.
Soirée Beaujolais au Comptoir de l’Adour
Comptoir de l’Adour Aire-sur-l’Adour Landes
Début : 2025-11-20
Soirée Beaujolais Nouveau au Comptoir de l’Adour
Avec le groupe Woods and folks .
Comptoir de l’Adour Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 64
