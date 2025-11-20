Soirée Beaujolais Aumagne
Soirée Beaujolais Aumagne jeudi 20 novembre 2025.
Soirée Beaujolais
1 rue de Matha Aumagne Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2025-11-20 18:00:00
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Soirée Beaujolais nouveau.
Planche Apéro et dégustation de vin
1 rue de Matha Aumagne 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 06 81 chezptitperon@gmail.com
Abend mit Beaujolais nouveau.
Aperitif-Brett und Weinverkostung
Serata Beaujolais Nouveau.
Aperitivo e degustazione di vini
Velada Beaujolais Nouveau.
Aperitivo y degustación de vinos
