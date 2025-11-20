Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Beaujolais Aumagne

Soirée Beaujolais Aumagne jeudi 20 novembre 2025.

1 rue de Matha Aumagne Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-11-20 18:00:00
fin : 2025-11-20

2025-11-20

Soirée Beaujolais nouveau.
Planche Apéro et dégustation de vin
1 rue de Matha Aumagne 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 06 81  chezptitperon@gmail.com

Abend mit Beaujolais nouveau.
Aperitif-Brett und Weinverkostung

Serata Beaujolais Nouveau.
Aperitivo e degustazione di vini

Velada Beaujolais Nouveau.
Aperitivo y degustación de vinos

L’événement Soirée Beaujolais Aumagne a été mis à jour le 2025-11-05 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme