Soirée Beaujolais Au Bistrot d’Aunac Aunac-sur-Charente

Soirée Beaujolais

Au Bistrot d’Aunac 31 rue de la Charente Aunac-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

.

Au Bistrot d’Aunac 31 rue de la Charente Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 19 15 21

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Beaujolais Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente