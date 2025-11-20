Soirée Beaujolais avec animation Salle municipale Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet
Soirée Beaujolais avec animation Salle municipale Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet jeudi 20 novembre 2025.
Soirée Beaujolais avec animation
Salle municipale 3 rue du clocher Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 19:00:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Soirée Beaujolais animée avec accordéoniste
.
Salle municipale 3 rue du clocher Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 53 17 58
English :
Beaujolais evening with accordionist
German :
Animierter Beaujolais-Abend mit Akkordeonist
Italiano :
Serata Beaujolais con il fisarmonicista
Espanol :
Velada de Beaujolais con acordeonista
L’événement Soirée Beaujolais avec animation Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet a été mis à jour le 2025-10-21 par Royan Atlantique