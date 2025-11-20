Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Beaujolais avec animation Salle municipale Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet

Salle municipale 3 rue du clocher Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-11-20 19:00:00
fin : 2025-11-20

2025-11-20

Soirée Beaujolais animée avec accordéoniste
Salle municipale 3 rue du clocher Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 53 17 58 

English :

Beaujolais evening with accordionist

German :

Animierter Beaujolais-Abend mit Akkordeonist

Italiano :

Serata Beaujolais con il fisarmonicista

Espanol :

Velada de Beaujolais con acordeonista

L’événement Soirée Beaujolais avec animation Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet a été mis à jour le 2025-10-21 par Royan Atlantique