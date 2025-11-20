Soirée Beaujolais avec Irho et Steph Kfé du Port Plougasnou
Soirée Beaujolais avec Irho et Steph Kfé du Port Plougasnou jeudi 20 novembre 2025.
Soirée Beaujolais avec Irho et Steph
Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 19:00:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Irho et Steph viendront animer une soirée spéciale Beaujolais au Kfé du Port, au programme un duo guitare-voix et des reprises internationales et françaises mais aussi des compositions originales !
Menu à 13,90€ assiette anglaise et verre de vin. Venez nombreux !
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 30 75 83 01
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Beaujolais avec Irho et Steph Plougasnou a été mis à jour le 2025-11-04 par OT BAIE DE MORLAIX