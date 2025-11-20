Soirée Beaujolais avec Irho et Steph Kfé du Port Plougasnou

Soirée Beaujolais avec Irho et Steph

Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou Finistère

Début : 2025-11-20 19:00:00

Irho et Steph viendront animer une soirée spéciale Beaujolais au Kfé du Port, au programme un duo guitare-voix et des reprises internationales et françaises mais aussi des compositions originales !

Menu à 13,90€ assiette anglaise et verre de vin. Venez nombreux !

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 30 75 83 01

