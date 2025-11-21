Soirée Beaujolais Café des 7 sources Café des 7 sources ancienne école Choloy-Ménillot

Soirée Beaujolais Café des 7 sources

Soirée Beaujolais au Café des 7 Sources

Rendez-vous au Café villageois de Choloy-Ménillot pour une soirée acoustique plein de bonne humeur et de musique live

Toni Skall Unplugged variété pop rock internationale en version acoustique

Beaujolais nouveau, ambiace conviviale et planches gourmandes au menu charcuterie ou fromage + 1 verre de vin pour 10€ (sur réservation avant le 18 novembre)

Venez célébrer le Beaujolais dans une ambiance chaleureuse et musicale !Tout public

Café des 7 sources ancienne école 39 rue de Toul Choloy-Ménillot 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est cafedes7sources@gmail.com

English :

Beaujolais evening at Café des 7 Sources

Join us at the village café in Choloy-Ménillot for an acoustic evening full of good cheer and live music

Toni Skall Unplugged acoustic version of international pop rock variety

Beaujolais nouveau, friendly atmosphere and gourmet platters on the menu: charcuterie or cheese + 1 glass of wine for 10? (book before November 18)

Come and celebrate Beaujolais in a warm, musical atmosphere!

German :

Beaujolais-Abend im Café des 7 Sources

Treffen Sie sich im Dorfcafé von Choloy-Ménillot zu einem akustischen Abend voller guter Laune und Live-Musik

Toni Skall Unplugged internationale Pop-Rock-Vielfalt in akustischer Version

Beaujolais nouveau, gesellige Atmosphäre und Feinschmeckerbretter auf dem Menü: Wurst oder Käse + 1 Glas Wein für 10?

Feiern Sie den Beaujolais in einer gemütlichen und musikalischen Atmosphäre!

Italiano :

Serata Beaujolais al Café des 7 Sources

Unitevi a noi nel caffè del villaggio di Choloy-Ménillot per una serata acustica all’insegna del buon umore e della musica dal vivo

Toni Skall Unplugged versione acustica di uno spettacolo di varietà pop rock internazionale

Beaujolais nouveau, atmosfera amichevole e piatti gourmet sul menu: salumi o formaggi + 1 bicchiere di vino per 10? (prenotare entro il 18 novembre)

Venite a festeggiare il Beaujolais in un’atmosfera calda e musicale!

Espanol :

Velada Beaujolais en el Café des 7 Sources

Únase a nosotros en el café del pueblo de Choloy-Ménillot para disfrutar de una velada acústica llena de buen humor y música en directo

Toni Skall Unplugged versión acústica de un espectáculo de variedades de pop rock internacional

Beaujolais nouveau, ambiente agradable y platos gourmet en el menú: embutidos o quesos + 1 copa de vino por 10? (reservar antes del 18 de noviembre)

¡Venga a celebrar el Beaujolais en un ambiente cálido y musical!

