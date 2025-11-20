Soirée Beaujolais & Cassoulet La Café des Allées Villeneuve-de-Marsan

Soirée Beaujolais & Cassoulet

La Café des Allées 44 Allée d’Haussez Villeneuve-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Le rendez-vous est pris au Café des Allées pour accueillir comme il se doit le Beaujolais Nouveau 2025 avec une soirée terroir autour de bon cassoulet et d’un grand Beaujolais, le tout animée par Little Big Ben (Guitare et Contrebasse en acoustique) !

Le rendez-vous est pris au Café des Allées pour accueillir comme il se doit le Beaujolais Nouveau 2025 avec une soirée terroir autour de bon cassoulet et d’un grand Beaujolais, le tout animée par Little Big Ben (Guitare et Contrebasse en acoustique) ! .

La Café des Allées 44 Allée d’Haussez Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 70 93 55 76

English : Soirée Beaujolais & Cassoulet

Join us at the Café des Allées to welcome Beaujolais Nouveau 2025 with an evening of cassoulet and Beaujolais, hosted by Little Big Ben (acoustic guitar and double bass)!

German : Soirée Beaujolais & Cassoulet

Wir treffen uns im Café des Allées, um den Beaujolais Nouveau 2025 gebührend zu begrüßen, mit einem regionalen Abend bei gutem Cassoulet und einem großen Beaujolais, der von Little Big Ben (Gitarre und Kontrabass in akustischer Form) moderiert wird!

Italiano :

Unitevi a noi al Café des Allées per dare il benvenuto al Beaujolais Nouveau 2025, con una serata a base di cassoulet e Beaujolais, presentata da Little Big Ben (chitarra acustica e contrabbasso)!

Espanol : Soirée Beaujolais & Cassoulet

Únase a nosotros en el Café des Allées para dar la bienvenida al Beaujolais Nouveau 2025, con una velada a base de cassoulet y Beaujolais, amenizada por Little Big Ben (guitarra acústica y contrabajo)

L’événement Soirée Beaujolais & Cassoulet Villeneuve-de-Marsan a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Landes d’Armagnac