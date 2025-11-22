Soirée Beaujolais Chauvoncourt
Soirée Beaujolais Chauvoncourt samedi 22 novembre 2025.
Soirée Beaujolais
Chauvoncourt Meuse
Tarif : – –
Date :
Début : Samedi 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Soirée Beaujolais Nouveau organisa par l’AFL ChauvoncourtTout public
Chauvoncourt 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 23 62 afl.chauoncourt@gmail.com
English :
Beaujolais Nouveau evening organized by AFL Chauvoncourt
German :
Beaujolais Nouveau-Abend organisiert von der AFL Chauvoncourt
Italiano :
Serata dedicata al Beaujolais Nouveau organizzata da AFL Chauvoncourt
Espanol :
Velada Beaujolais Nouveau organizada por AFL Chauvoncourt
L’événement Soirée Beaujolais Chauvoncourt a été mis à jour le 2025-11-14 par OT COEUR DE LORRAINE