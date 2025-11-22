Soirée Beaujolais Chauvoncourt

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Chauvoncourt Meuse

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 20:00:00
Soirée Beaujolais Nouveau organisa par l’AFL ChauvoncourtTout public
Chauvoncourt 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 23 62  afl.chauoncourt@gmail.com

English :

Beaujolais Nouveau evening organized by AFL Chauvoncourt

German :

Beaujolais Nouveau-Abend organisiert von der AFL Chauvoncourt

Italiano :

Serata dedicata al Beaujolais Nouveau organizzata da AFL Chauvoncourt

Espanol :

Velada Beaujolais Nouveau organizada por AFL Chauvoncourt

