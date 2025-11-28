SOIRÉE BEAUJOLAIS CHEZ POM-POM Saulzet

SOIRÉE BEAUJOLAIS CHEZ POM-POM

Salle des Fêtes Saulzet Allier

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Venez célébrer l’arrivée du nouveau Beaujolais dans une ambiance festive et musicale ! Une soirée conviviale et gourmande vous attend. Attention, l’événement est uniquement sur réservation !

Salle des Fêtes Saulzet 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 21 13 69 chezpompomfoodtruck@gmail.com

English :

Come and celebrate the arrival of the new Beaujolais in a festive, musical atmosphere! A convivial, gourmet evening awaits you. Please note: this event is by reservation only!

German :

Feiern Sie die Ankunft des neuen Beaujolais in einer festlichen und musikalischen Atmosphäre! Es erwartet Sie ein geselliger Abend mit Gaumenfreuden. Achtung, die Veranstaltung ist nur mit Reservierung möglich!

Italiano :

Venite a festeggiare l’arrivo del nuovo Beaujolais in un’atmosfera festosa e musicale! Vi aspetta una serata conviviale e gastronomica. Si prega di notare che questo evento è solo su prenotazione!

Espanol :

Venga a celebrar la llegada del nuevo Beaujolais en un ambiente festivo y musical Le espera una velada gastronómica y distendida. Tenga en cuenta que este evento solo se puede celebrar con reserva previa

