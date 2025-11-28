SOIRÉE BEAUJOLAIS CHEZ POM-POM Saulzet
SOIRÉE BEAUJOLAIS CHEZ POM-POM Saulzet vendredi 28 novembre 2025.
SOIRÉE BEAUJOLAIS CHEZ POM-POM
Salle des Fêtes Saulzet Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 19:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Venez célébrer l’arrivée du nouveau Beaujolais dans une ambiance festive et musicale ! Une soirée conviviale et gourmande vous attend. Attention, l’événement est uniquement sur réservation !
Salle des Fêtes Saulzet 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 21 13 69 chezpompomfoodtruck@gmail.com
English :
Come and celebrate the arrival of the new Beaujolais in a festive, musical atmosphere! A convivial, gourmet evening awaits you. Please note: this event is by reservation only!
German :
Feiern Sie die Ankunft des neuen Beaujolais in einer festlichen und musikalischen Atmosphäre! Es erwartet Sie ein geselliger Abend mit Gaumenfreuden. Achtung, die Veranstaltung ist nur mit Reservierung möglich!
Italiano :
Venite a festeggiare l’arrivo del nuovo Beaujolais in un’atmosfera festosa e musicale! Vi aspetta una serata conviviale e gastronomica. Si prega di notare che questo evento è solo su prenotazione!
Espanol :
Venga a celebrar la llegada del nuevo Beaujolais en un ambiente festivo y musical Le espera una velada gastronómica y distendida. Tenga en cuenta que este evento solo se puede celebrar con reserva previa
L’événement SOIRÉE BEAUJOLAIS CHEZ POM-POM Saulzet a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme Val de Sioule