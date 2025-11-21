Soirée beaujolais Salle de convivialité Coly-Saint-Amand
Soirée beaujolais Salle de convivialité Coly-Saint-Amand vendredi 21 novembre 2025.
Soirée beaujolais
Salle de convivialité Place Salle de Convivialité Coly-Saint-Amand Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Soirée organisée par l’association La Colynacoise.
Au programme
Tourrain offert
Assiette de charcuterie + fromage (12€)
Bouteille de beaujolais (8€)
Coeurs de canard (4€)
Flognarde (2€)
Places limitées. Réservation obligatoire
Salle de convivialité Place Salle de Convivialité Coly-Saint-Amand 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 34 46 33
English :
Evening organized by the association La Colynacoise.
On the program:
Tourrain offered
Charcuterie + cheese platter (12?)
Bottle of Beaujolais (8?)
Duck hearts (4?)
Flognarde (2?)
Limited seating. Reservations required
German : Soirée beaujolais
Abend, der von der Vereinigung La Colynacoise organisiert wird.
Auf dem Programm
Tourrain offert
Wurst- und Käseteller (12?)
Flasche Beaujolais (8?)
Entenherzen (4?)
Flognarde (2?)
Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Reservierung erforderlich
Italiano :
Serata organizzata dall’associazione La Colynacoise.
Il programma
Tourrain offerto
Piatto di salumi e formaggi (12?)
Bottiglia di Beaujolais (8?)
Cuori d’anatra (4?)
Flognarde (2?)
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria
Espanol : Soirée beaujolais
Velada organizada por la asociación La Colynacoise.
En el programa
Tourrain ofrecido
Tabla de embutidos y quesos (12?)
Botella de Beaujolais (8?)
Corazones de pato (4?)
Flognarde (2?)
Plazas limitadas. Reserva obligatoria
L’événement Soirée beaujolais Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère