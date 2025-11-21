Soirée beaujolais Salle de convivialité Coly-Saint-Amand

Soirée beaujolais

Salle de convivialité Place Salle de Convivialité Coly-Saint-Amand Dordogne

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Soirée organisée par l’association La Colynacoise.

Au programme

Tourrain offert

Assiette de charcuterie + fromage (12€)

Bouteille de beaujolais (8€)

Coeurs de canard (4€)

Flognarde (2€)

Places limitées. Réservation obligatoire

Salle de convivialité Place Salle de Convivialité Coly-Saint-Amand 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 34 46 33

English :

Evening organized by the association La Colynacoise.

On the program:

Tourrain offered

Charcuterie + cheese platter (12?)

Bottle of Beaujolais (8?)

Duck hearts (4?)

Flognarde (2?)

Limited seating. Reservations required

German : Soirée beaujolais

Abend, der von der Vereinigung La Colynacoise organisiert wird.

Auf dem Programm

Tourrain offert

Wurst- und Käseteller (12?)

Flasche Beaujolais (8?)

Entenherzen (4?)

Flognarde (2?)

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Reservierung erforderlich

Italiano :

Serata organizzata dall’associazione La Colynacoise.

Il programma

Tourrain offerto

Piatto di salumi e formaggi (12?)

Bottiglia di Beaujolais (8?)

Cuori d’anatra (4?)

Flognarde (2?)

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria

Espanol : Soirée beaujolais

Velada organizada por la asociación La Colynacoise.

En el programa

Tourrain ofrecido

Tabla de embutidos y quesos (12?)

Botella de Beaujolais (8?)

Corazones de pato (4?)

Flognarde (2?)

Plazas limitadas. Reserva obligatoria

