Soirée beaujolais dansante

2 place des marronniers Renneville Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Participation enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Soirée privée organisée par le comité des Fêtes de Renneville. menu assiette de charcuterie, fromage et dessert. Les boissons ne sont pas comprises dans le prix d’entrée. Animation musicale avec le groupe Air de Rien. Réservation obligatoire L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

.

2 place des marronniers Renneville 08220 Ardennes Grand Est +33 6 58 71 48 61 renneville2@wanadoo.fr

English :

Private party organized by the Comité des Fêtes de Renneville. Menu: charcuterie platter, cheese and dessert. Drinks not included. Musical entertainment by the group Air de Rien. Reservations essential Alcohol abuse is dangerous to your health, consume in moderation.

German :

Privater Abend, organisiert vom Festkomitee von Renneville. Menü: Wurstteller, Käse und Dessert. Die Getränke sind nicht im Eintrittspreis inbegriffen. Musikalische Unterhaltung mit der Gruppe Air de Rien. Reservierung erforderlich Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

Italiano :

Serata privata organizzata dal Comité des Fêtes de Renneville. Menu: tagliere di salumi, formaggio e dessert. Bevande non incluse. Intrattenimento musicale con il gruppo Air de Rien. L’abuso di alcol è pericoloso per la salute: bevete con moderazione.

Espanol :

Velada privada organizada por el Comité des Fêtes de Renneville. Menú: tabla de embutidos, queso y postre. Bebidas no incluidas. Animación musical con el grupo Air de Rien. El abuso de alcohol es peligroso para la salud. Beba con moderación.

L’événement Soirée beaujolais dansante Renneville a été mis à jour le 2025-10-29 par Ardennes Tourisme