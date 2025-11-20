Soirée Beaujolais L’Equilibriste Deauville
Soirée Beaujolais
L’Equilibriste 52 rue Mirabeau Deauville Calvados
Carole Gaillard, sommelière et fondatrice de Chais Elles, s’associe à l’Equilibriste pour une soirée Beaujolais.
Carole Gaillard, sommelière et fondatrice de Chais Elles, s’associe à l’Equilibriste pour une soirée Beaujolais. Autour d’un cocktail dînatoire, une dégustation de différentes cuvées coups de cœur en Beaujolais sera proposée Blanc, Brouilly, Chiroubles, Saint Amour , Moulin à Vent…
English :
Carole Gaillard, sommelier and founder of Chais Elles, joins forces with L’Equilibriste for a Beaujolais evening.
German : Soirée Beaujolais
Carole Gaillard, Sommelière und Gründerin von Chais Elles, schließt sich für einen Beaujolais-Abend mit dem Equilibriste zusammen.
Italiano :
Carole Gaillard, sommelier e fondatrice di Chais Elles, unisce le forze con l’Equilibriste per una serata dedicata al Beaujolais.
Espanol :
Carole Gaillard, sumiller y fundadora de Chais Elles, se une a l’Equilibriste para una velada Beaujolais.
