Soirée Beaujolais L’Equilibriste Deauville

Carole Gaillard, sommelière et fondatrice de Chais Elles, s’associe à l’Equilibriste pour une soirée Beaujolais.

Carole Gaillard, sommelière et fondatrice de Chais Elles, s’associe à l’Equilibriste pour une soirée Beaujolais. Autour d’un cocktail dînatoire, une dégustation de différentes cuvées coups de cœur en Beaujolais sera proposée Blanc, Brouilly, Chiroubles, Saint Amour , Moulin à Vent…

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. .

English :

Carole Gaillard, sommelier and founder of Chais Elles, joins forces with L’Equilibriste for a Beaujolais evening.

German : Soirée Beaujolais

Carole Gaillard, Sommelière und Gründerin von Chais Elles, schließt sich für einen Beaujolais-Abend mit dem Equilibriste zusammen.

Italiano :

Carole Gaillard, sommelier e fondatrice di Chais Elles, unisce le forze con l’Equilibriste per una serata dedicata al Beaujolais.

Espanol :

Carole Gaillard, sumiller y fundadora de Chais Elles, se une a l’Equilibriste para una velada Beaujolais.

