Soirée Beaujolais

Dompcevrin Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Soirée Beaujolais et Karaoké le samedi 29 novembre à la salle des fêtes de Dompcevrin

Réservation jusqu’au 23 novembre au 06 31 24 76 22 ou au 06 36 41 49 77

22€ par personnesTout public

.

Dompcevrin 55300 Meuse Grand Est +33 6 31 24 76 22

English :

Beaujolais and Karaoke evening on Saturday, November 29 at the Dompcevrin village hall

Reservations until November 23: 06 31 24 76 22 or 06 36 41 49 77

22? per person

German :

Beaujolais- und Karaoke-Abend am Samstag, den 29. November im Festsaal von Dompcevrin

Reservierung bis zum 23. November: unter 06 31 24 76 22 oder 06 36 41 49 77

22? pro Person

Italiano :

Serata Beaujolais e Karaoke sabato 29 novembre presso la sala del villaggio di Dompcevrin

Prenotazioni fino al 23 novembre: 06 31 24 76 22 o 06 36 41 49 77

22? a persona

Espanol :

Velada de Beaujolais y Karaoke el sábado 29 de noviembre en la sala de fiestas de Dompcevrin

Reservas hasta el 23 de noviembre: 06 31 24 76 22 o 06 36 41 49 77

22? por persona

L’événement Soirée Beaujolais Dompcevrin a été mis à jour le 2025-11-02 par OT COEUR DE LORRAINE