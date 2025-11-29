Soirée Beaujolais Dompcevrin
Soirée Beaujolais Dompcevrin samedi 29 novembre 2025.
Soirée Beaujolais
Dompcevrin Meuse
Début : Samedi Samedi 2025-11-29 19:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Soirée Beaujolais et Karaoké le samedi 29 novembre à la salle des fêtes de Dompcevrin
Réservation jusqu’au 23 novembre au 06 31 24 76 22 ou au 06 36 41 49 77
22€ par personnesTout public

Dompcevrin 55300 Meuse Grand Est +33 6 31 24 76 22
English :
Beaujolais and Karaoke evening on Saturday, November 29 at the Dompcevrin village hall
Reservations until November 23: 06 31 24 76 22 or 06 36 41 49 77
22? per person
German :
Beaujolais- und Karaoke-Abend am Samstag, den 29. November im Festsaal von Dompcevrin
Reservierung bis zum 23. November: unter 06 31 24 76 22 oder 06 36 41 49 77
22? pro Person
Italiano :
Serata Beaujolais e Karaoke sabato 29 novembre presso la sala del villaggio di Dompcevrin
Prenotazioni fino al 23 novembre: 06 31 24 76 22 o 06 36 41 49 77
22? a persona
Espanol :
Velada de Beaujolais y Karaoke el sábado 29 de noviembre en la sala de fiestas de Dompcevrin
Reservas hasta el 23 de noviembre: 06 31 24 76 22 o 06 36 41 49 77
22? por persona
L’événement Soirée Beaujolais Dompcevrin a été mis à jour le 2025-11-02 par OT COEUR DE LORRAINE