Soirée Beaujolais du Foyer de Domino Foyer de Domino Saint-Georges-d’Oléron

Foyer de Domino 25 rue du Docteur Vinache Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2025-11-20 19:30:00
2025-11-20
On fête le beaujolais tous ensemble autour d’un bon buffet campagnard.
Ouvert à tous.
Foyer de Domino 25 rue du Docteur Vinache Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 50 31 04
English : Foyer de Domino Beaujolais Evening
We’re celebrating the Beaujolais together over a country-style buffet.
Open to all.
German : Beaujolais-Abend des Foyer de Domino
Wir feiern den Beaujolais alle zusammen bei einem guten ländlichen Buffet.
Offen für alle.
Italiano :
Festeggeremo insieme il Beaujolais con un buffet in stile country.
Aperto a tutti.
Espanol : Noche de Beaujolais en el Foyer de Domino
Celebraremos juntos el Beaujolais con un bufé campestre.
Abierto a todos.
