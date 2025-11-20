Soirée Beaujolais du Foyer de Domino Foyer de Domino Saint-Georges-d’Oléron

Soirée Beaujolais du Foyer de Domino Foyer de Domino Saint-Georges-d’Oléron jeudi 20 novembre 2025.

Soirée Beaujolais du Foyer de Domino

Foyer de Domino 25 rue du Docteur Vinache Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – EUR

Non adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 19:30:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

On fête le beaujolais tous ensemble autour d’un bon buffet campagnard.

Ouvert à tous.

.

Foyer de Domino 25 rue du Docteur Vinache Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 50 31 04

English : Foyer de Domino Beaujolais Evening

We’re celebrating the Beaujolais together over a country-style buffet.

Open to all.

German : Beaujolais-Abend des Foyer de Domino

Wir feiern den Beaujolais alle zusammen bei einem guten ländlichen Buffet.

Offen für alle.

Italiano :

Festeggeremo insieme il Beaujolais con un buffet in stile country.

Aperto a tutti.

Espanol : Noche de Beaujolais en el Foyer de Domino

Celebraremos juntos el Beaujolais con un bufé campestre.

Abierto a todos.

L’événement Soirée Beaujolais du Foyer de Domino Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes