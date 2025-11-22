Soirée Beaujolais Duvy

Soirée Beaujolais

4 Rue du Transformateur Duvy Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

La Mairie et les associations de Duvy, vous convient à venir déguster le Beaujolais Nouveau !

Le Samedi 22 Novembre 2025 à 19h00, À la Salle polyvalente

– Menu adulte 25 € Apéritif Couscous Vin Fromage Dessert

– Menu enfant (-10 ans) Gratuit Boisson Couscous Fromage Dessert

Animation Musicale

Sur réservation:

Bulletin à déposer en mairie avant le 12 novembre 2025.

Merci de privilégier les règlements par chèque à l’ordre de la compagnie d’Arc de Duvy

Renseignements au 03.44.59.14.16

4 Rue du Transformateur Duvy 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 59 14 16

English :

The Mairie and Duvy associations invite you to come and taste the Beaujolais Nouveau!

? Saturday, November 22, 2025 at 7:00 pm, at the Salle polyvalente

? Adult menu 25 ? Aperitif ? Couscous ? Wine ? Cheese ? Dessert

? Children’s menu (under 10) Free Drink ? Couscous ? Cheese ? Dessert

Musical entertainment

On reservation:

Form to be handed in at the Town Hall before November 12, 2025.

Please make cheques payable to Compagnie d?Arc de Duvy

For further information: 03.44.59.14.16

German :

Das Rathaus und die Vereine von Duvy, laden Sie ein, den Beaujolais Nouveau zu probieren!

? Am Samstag, den 22. November 2025 um 19.00 Uhr, In der Mehrzweckhalle

? Menü für Erwachsene 25 ?: Aperitif ? Couscous ? Wein ? Käse ? Dessert

? Kindermenü (-10 Jahre) Kostenlos Getränk ? Couscous ? Käse ? Dessert

Musikalische Unterhaltung

Nach vorheriger Reservierung:

Bitte geben Sie das Anmeldeformular bis zum 12. November 2025 im Rathaus ab.

Bitte zahlen Sie per Scheck an die Compagnie d’Arc de Duvy

Informationen unter 03.44.59.14.16

Italiano :

Il Comune e le associazioni di Duvy vi invitano a venire a degustare il Beaujolais Nouveau!

? Sabato 22 novembre 2025 alle ore 19:00, presso la Salle polyvalente

? Menù adulti 25 ? Aperitivo ? Couscous? Vino? Formaggio? Dessert

? Menu per bambini (-10 anni) Gratis Bevanda ? Couscous ? Formaggio ? Dessert

Intrattenimento musicale

Solo su prenotazione:

Modulo da consegnare in municipio entro il 12 novembre 2025.

Pagamento con assegno all’ordine della Compagnie d’Arc de Duvy

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 03.44.59.14.16

Espanol :

El Ayuntamiento y las asociaciones de Duvy le invitan a venir a degustar el Beaujolais Nouveau

? Sábado 22 de noviembre de 2025 a las 19.00 h, en la Sala polivalente

? Menú adulto 25€ Aperitivo ? Cuscús ? Cuscús ? Queso ? Postre

? Menú infantil (-10 años) Gratis Bebida ? Cuscús ? Queso ? Postre

Animación musical

Sólo con reserva previa:

Formulario a entregar en el Ayuntamiento antes del 12 de noviembre de 2025.

Pago por cheque a la orden de la Compagnie d’Arc de Duvy

Para más información, llame al 03.44.59.14.16

