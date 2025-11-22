Soirée Beaujolais Duvy
Soirée Beaujolais Duvy samedi 22 novembre 2025.
Soirée Beaujolais
4 Rue du Transformateur Duvy Oise
La Mairie et les associations de Duvy, vous convient à venir déguster le Beaujolais Nouveau !
Le Samedi 22 Novembre 2025 à 19h00, À la Salle polyvalente
– Menu adulte 25 € Apéritif Couscous Vin Fromage Dessert
– Menu enfant (-10 ans) Gratuit Boisson Couscous Fromage Dessert
Animation Musicale
Sur réservation:
Bulletin à déposer en mairie avant le 12 novembre 2025.
Merci de privilégier les règlements par chèque à l’ordre de la compagnie d’Arc de Duvy
Renseignements au 03.44.59.14.16
4 Rue du Transformateur Duvy 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 59 14 16
English :
The Mairie and Duvy associations invite you to come and taste the Beaujolais Nouveau!
? Saturday, November 22, 2025 at 7:00 pm, at the Salle polyvalente
? Adult menu 25 ? Aperitif ? Couscous ? Wine ? Cheese ? Dessert
? Children’s menu (under 10) Free Drink ? Couscous ? Cheese ? Dessert
Musical entertainment
On reservation:
Form to be handed in at the Town Hall before November 12, 2025.
Please make cheques payable to Compagnie d?Arc de Duvy
For further information: 03.44.59.14.16
German :
Das Rathaus und die Vereine von Duvy, laden Sie ein, den Beaujolais Nouveau zu probieren!
? Am Samstag, den 22. November 2025 um 19.00 Uhr, In der Mehrzweckhalle
? Menü für Erwachsene 25 ?: Aperitif ? Couscous ? Wein ? Käse ? Dessert
? Kindermenü (-10 Jahre) Kostenlos Getränk ? Couscous ? Käse ? Dessert
Musikalische Unterhaltung
Nach vorheriger Reservierung:
Bitte geben Sie das Anmeldeformular bis zum 12. November 2025 im Rathaus ab.
Bitte zahlen Sie per Scheck an die Compagnie d’Arc de Duvy
Informationen unter 03.44.59.14.16
Italiano :
Il Comune e le associazioni di Duvy vi invitano a venire a degustare il Beaujolais Nouveau!
? Sabato 22 novembre 2025 alle ore 19:00, presso la Salle polyvalente
? Menù adulti 25 ? Aperitivo ? Couscous? Vino? Formaggio? Dessert
? Menu per bambini (-10 anni) Gratis Bevanda ? Couscous ? Formaggio ? Dessert
Intrattenimento musicale
Solo su prenotazione:
Modulo da consegnare in municipio entro il 12 novembre 2025.
Pagamento con assegno all’ordine della Compagnie d’Arc de Duvy
Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 03.44.59.14.16
Espanol :
El Ayuntamiento y las asociaciones de Duvy le invitan a venir a degustar el Beaujolais Nouveau
? Sábado 22 de noviembre de 2025 a las 19.00 h, en la Sala polivalente
? Menú adulto 25€ Aperitivo ? Cuscús ? Cuscús ? Queso ? Postre
? Menú infantil (-10 años) Gratis Bebida ? Cuscús ? Queso ? Postre
Animación musical
Sólo con reserva previa:
Formulario a entregar en el Ayuntamiento antes del 12 de noviembre de 2025.
Pago por cheque a la orden de la Compagnie d’Arc de Duvy
Para más información, llame al 03.44.59.14.16
