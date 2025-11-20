Soirée beaujolais Épinal
Soirée beaujolais Épinal jeudi 20 novembre 2025.
Soirée beaujolais
Épinal Vosges
Début : Jeudi Jeudi 2025-11-20 18:00:00
fin : 2025-11-20 22:00:00
Repas dansant Beaujolais nouveau chez Léonard à Epinal.
Départ en bus de Charmes à 11h30 parking du Match puis 11h40 à Vincey (Parking Bonini juste après la Boulangerie Bécherand).
Le prix comprend le transport en bus, le repas, toutes les boissons ainsi que l’animation.Tout public
English :
Beaujolais nouveau dinner-dance at Léonard’s in Epinal.
Departure by bus from Charmes at 11:30 am: parking du Match then 11:40 am in Vincey (Parking Bonini just after Boulangerie Bécherand).
Price includes bus transport, meal, all drinks and entertainment.
German :
Tanzmahl Beaujolais nouveau bei Léonard in Epinal.
Abfahrt mit dem Bus von Charmes um 11:30 Uhr: Parkplatz des Match, dann 11:40 Uhr in Vincey (Parkplatz Bonini direkt nach der Bäckerei Bécherand).
Der Preis beinhaltet den Bustransport, das Essen, alle Getränke sowie die Animation.
Italiano :
Cena danzante Beaujolais Nouveau da Léonard a Epinal.
Partenza in autobus da Charmes alle 11.30: parcheggio della partita, poi alle 11.40 a Vincey (parcheggio Bonini subito dopo la Boulangerie Bécherand).
Il prezzo comprende il trasporto in autobus, il pasto, tutte le bevande e l’intrattenimento.
Espanol :
Cena-baile Beaujolais Nouveau en el Léonard’s de Epinal.
Salida en autobús de Charmes a las 11.30 h: aparcamiento del partido, luego a las 11.40 h en Vincey (aparcamiento Bonini justo después de la Boulangerie Bécherand).
El precio incluye el transporte en autobús, la comida, todas las bebidas y la animación.
