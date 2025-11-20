Soirée beaujolais

Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-11-20 18:00:00

fin : 2025-11-20 22:00:00

Date(s) :

2025-11-20

Repas dansant Beaujolais nouveau chez Léonard à Epinal.

Départ en bus de Charmes à 11h30 parking du Match puis 11h40 à Vincey (Parking Bonini juste après la Boulangerie Bécherand).

Le prix comprend le transport en bus, le repas, toutes les boissons ainsi que l’animation.Tout public

5 .

Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 47 31 33 62

English :

Beaujolais nouveau dinner-dance at Léonard’s in Epinal.

Departure by bus from Charmes at 11:30 am: parking du Match then 11:40 am in Vincey (Parking Bonini just after Boulangerie Bécherand).

Price includes bus transport, meal, all drinks and entertainment.

German :

Tanzmahl Beaujolais nouveau bei Léonard in Epinal.

Abfahrt mit dem Bus von Charmes um 11:30 Uhr: Parkplatz des Match, dann 11:40 Uhr in Vincey (Parkplatz Bonini direkt nach der Bäckerei Bécherand).

Der Preis beinhaltet den Bustransport, das Essen, alle Getränke sowie die Animation.

Italiano :

Cena danzante Beaujolais Nouveau da Léonard a Epinal.

Partenza in autobus da Charmes alle 11.30: parcheggio della partita, poi alle 11.40 a Vincey (parcheggio Bonini subito dopo la Boulangerie Bécherand).

Il prezzo comprende il trasporto in autobus, il pasto, tutte le bevande e l’intrattenimento.

Espanol :

Cena-baile Beaujolais Nouveau en el Léonard’s de Epinal.

Salida en autobús de Charmes a las 11.30 h: aparcamiento del partido, luego a las 11.40 h en Vincey (aparcamiento Bonini justo después de la Boulangerie Bécherand).

El precio incluye el transporte en autobús, la comida, todas las bebidas y la animación.

L’événement Soirée beaujolais Épinal a été mis à jour le 2025-11-14 par OT EPINAL ET SA REGION