Soirée beaujolais et animation dansante Yèvres
Soirée beaujolais et animation dansante Yèvres samedi 22 novembre 2025.
Soirée beaujolais et animation dansante
Salle récréative Yèvres Eure-et-Loir
Début : 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22 02:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Soirée animation live dansante organisé par le Comite des Fêtes de Yèvres. Ambiance festive avec Bruno Latournerie et Alain Guitton.
Un kir est offert à votre arrivée. Beaujolais nouveau, bière, plateaux de charcuterie et fromage.
Places limitées à 220 personnes, réservation obligatoire en mairie.
Salle récréative Yèvres 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 52 89 95
English :
Live entertainment and dancing organized by the Comite des Fêtes de Yèvres. Festive atmosphere with Bruno Latournerie and Alain Guitton.
A kir is offered on arrival. Beaujolais nouveau, beer, charcuterie and cheese platters.
Places are limited to 220, please reserve at the town hall.
German :
Abend mit Live-Unterhaltung und Tanz, organisiert vom Comite des Fêtes de Yèvres. Festliche Stimmung mit Bruno Latournerie und Alain Guitton.
Bei Ihrer Ankunft wird Ihnen ein Kir angeboten. Beaujolais nouveau, Bier, Wurst- und Käseplatten.
Begrenzte Plätze für 220 Personen, Reservierung im Rathaus erforderlich.
Italiano :
Animazione e balli dal vivo organizzati dal Comite des Fêtes de Yèvres. Atmosfera di festa con Bruno Latournerie e Alain Guitton.
All’arrivo viene offerto un kir. Beaujolais nouveau, birra, taglieri di salumi e formaggi.
I posti sono limitati a 220, si prega di prenotare in anticipo presso il Municipio.
Espanol :
Animación y baile en directo organizados por el Comite des Fêtes de Yèvres. Ambiente festivo con Bruno Latournerie y Alain Guitton.
Se ofrece un kir a la llegada. Beaujolais nouveau, cerveza, charcutería y tablas de quesos.
Plazas limitadas a 220, se ruega reservar con antelación en el Ayuntamiento.
