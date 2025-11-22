Soirée beaujolais et animation dansante Yèvres

Soirée beaujolais et animation dansante Yèvres samedi 22 novembre 2025.

Soirée beaujolais et animation dansante

Salle récréative Yèvres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22 02:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Soirée animation live dansante organisé par le Comite des Fêtes de Yèvres. Ambiance festive avec Bruno Latournerie et Alain Guitton.

Un kir est offert à votre arrivée. Beaujolais nouveau, bière, plateaux de charcuterie et fromage.

Places limitées à 220 personnes, réservation obligatoire en mairie.

.

Salle récréative Yèvres 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 52 89 95

English :

Live entertainment and dancing organized by the Comite des Fêtes de Yèvres. Festive atmosphere with Bruno Latournerie and Alain Guitton.

A kir is offered on arrival. Beaujolais nouveau, beer, charcuterie and cheese platters.

Places are limited to 220, please reserve at the town hall.

German :

Abend mit Live-Unterhaltung und Tanz, organisiert vom Comite des Fêtes de Yèvres. Festliche Stimmung mit Bruno Latournerie und Alain Guitton.

Bei Ihrer Ankunft wird Ihnen ein Kir angeboten. Beaujolais nouveau, Bier, Wurst- und Käseplatten.

Begrenzte Plätze für 220 Personen, Reservierung im Rathaus erforderlich.

Italiano :

Animazione e balli dal vivo organizzati dal Comite des Fêtes de Yèvres. Atmosfera di festa con Bruno Latournerie e Alain Guitton.

All’arrivo viene offerto un kir. Beaujolais nouveau, birra, taglieri di salumi e formaggi.

I posti sono limitati a 220, si prega di prenotare in anticipo presso il Municipio.

Espanol :

Animación y baile en directo organizados por el Comite des Fêtes de Yèvres. Ambiente festivo con Bruno Latournerie y Alain Guitton.

Se ofrece un kir a la llegada. Beaujolais nouveau, cerveza, charcutería y tablas de quesos.

Plazas limitadas a 220, se ruega reservar con antelación en el Ayuntamiento.

