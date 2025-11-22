Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Beaujolais Salle des fêtes – Étel

samedi 22 novembre 2025.

Salle des fêtes – 11 Bd Charles de Gaulle Étel Morbihan

Charcuterie et fromage
Dessert
Une bouteille de beaujolais pour 4
Repas 24€

Animation musicale Groupe serenade

Renseignements et inscription via le QR Code sur la photo ou 06 60 05 82 24 ou par mail comitedesfetesetel@gmail.com   .

Salle des fêtes – 11 Bd Charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 60 05 82 24 

L’événement Soirée Beaujolais Étel a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon