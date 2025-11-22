Soirée Beaujolais Salle des fêtes – Étel

Soirée Beaujolais

Salle des fêtes – 11 Bd Charles de Gaulle Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Soirée Beaujolais

Charcuterie et fromage

Dessert

Une bouteille de beaujolais pour 4

Repas 24€

Animation musicale Groupe serenade

Renseignements et inscription via le QR Code sur la photo ou 06 60 05 82 24 ou par mail comitedesfetesetel@gmail.com .

Salle des fêtes – 11 Bd Charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 60 05 82 24

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Beaujolais Étel a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon