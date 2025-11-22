Soirée Beaujolais Salle des fêtes – Étel
Soirée Beaujolais Salle des fêtes – Étel samedi 22 novembre 2025.
Soirée Beaujolais
Salle des fêtes – 11 Bd Charles de Gaulle Étel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Soirée Beaujolais
Charcuterie et fromage
Dessert
Une bouteille de beaujolais pour 4
Repas 24€
Animation musicale Groupe serenade
Renseignements et inscription via le QR Code sur la photo ou 06 60 05 82 24 ou par mail comitedesfetesetel@gmail.com .
Salle des fêtes – 11 Bd Charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 60 05 82 24
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Beaujolais Étel a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon