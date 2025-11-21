Soirée Beaujolais Gamaches
Soirée Beaujolais Gamaches vendredi 21 novembre 2025.
Soirée Beaujolais
8 Rue du 8 Mai 1945 Gamaches Somme
Tarif : – – EUR
Début : 2025-11-21 19:30:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Charcuterie, fromage et Beaujolais nouveau, soirée dansante et fetive !

Réservation obligatoire
Réservation obligatoire
Charcuterie, fromage et Beaujolais nouveau, soirée dansante et fetive !
Réservation obligatoire .
8 Rue du 8 Mai 1945 Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France info@destination-letreport-mers.fr
English :
Charcuterie, cheese and Beaujolais Nouveau, dance and party!
Reservations required
German :
Wurst, Käse und Beaujolais nouveau, Tanz- und Festabend!
Reservierung erforderlich
Italiano :
Delicatessen, formaggi e Beaujolais Nouveau, ballo e festa!
Prenotazione obbligatoria
Espanol :
Delicatessen, queso y Beaujolais Nouveau, ¡baile y fiesta!
Reserva obligatoria
