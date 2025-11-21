Soirée Beaujolais Gamaches

Soirée Beaujolais Gamaches vendredi 21 novembre 2025.

Soirée Beaujolais

8 Rue du 8 Mai 1945 Gamaches Somme

Début : 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Charcuterie, fromage et Beaujolais nouveau, soirée dansante et fetive !

Réservation obligatoire

8 Rue du 8 Mai 1945 Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France info@destination-letreport-mers.fr

English :

Charcuterie, cheese and Beaujolais Nouveau, dance and party!

Reservations required

German :

Wurst, Käse und Beaujolais nouveau, Tanz- und Festabend!

Reservierung erforderlich

Italiano :

Delicatessen, formaggi e Beaujolais Nouveau, ballo e festa!

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Delicatessen, queso y Beaujolais Nouveau, ¡baile y fiesta!

Reserva obligatoria

L’événement Soirée Beaujolais Gamaches a été mis à jour le 2025-09-11 par DESTINATION LE TREPORT MERS