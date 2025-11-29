Soirée Beaujolais Genouillac
Soirée Beaujolais Genouillac samedi 29 novembre 2025.
Salle des fêtes Genouillac Creuse
Samedi 29 Novembre de 19h à 23h
Verre de beaujolais 1.50€, bouteille de Beaujolais 10€, bierre 2€, planche à degustation 10€
–> la boucherie Genouillacoise .
Salle des fêtes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 75 87 10
