Soirée beaujolais Jaudrais
Soirée beaujolais Jaudrais samedi 22 novembre 2025.
Soirée beaujolais
Jaudrais Eure-et-Loir
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Le beaujolais nouveau arrive ! Venez le déguster. Sur réservation.
Jaudrais 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 02 38
English :
Beaujolais nouveau is here! Come and taste it. Reservations required.
German :
Der neue Beaujolais kommt! Kommen Sie und probieren Sie ihn. Mit Reservierung.
Italiano :
Il Beaujolais Nouveau è in arrivo! Venite a degustarlo. Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
El Beaujolais Nouveau está en camino Venga a degustarlo. Reserva obligatoria.
