Soirée Beaujolais Salle des Fêtes Kœur-la-Petite

Soirée Beaujolais

Salle des Fêtes Place Haroy Kœur-la-Petite Meuse

Le Comité des fêtes de Koeur La Petite organise une soirée Beaujolais Nouveau et karaoké le 22 novembre, à la salle des fêtes de Koeur-la-Petite.

Réservation au 07 48 16 59 00

18€ par personneTout public

English :

The Comité des fêtes de Koeur La Petite is organizing a Beaujolais Nouveau and karaoke evening on November 22, at the Koeur-la-Petite village hall.

For bookings: 07 48 16 59 00

18? per person

German :

Das Festkomitee von Koeur La Petite organisiert am 22. November einen Abend mit Beaujolais Nouveau und Karaoke im Festsaal von Koeur-la-Petite.

Reservierung unter: 07 48 16 59 00

18? pro Person

Italiano :

Il Koeur La Petite Comité des fêtes organizza una serata di Beaujolais Nouveau e karaoke il 22 novembre presso la sala del villaggio di Koeur-la-Petite.

Per prenotazioni: 07 48 16 59 00

18? a persona

Espanol :

El Comité de Fiestas de Koeur-la-Petite organiza una velada de Beaujolais Nouveau y karaoke el 22 de noviembre en la sala de fiestas de Koeur-la-Petite.

Para reservas: 07 48 16 59 00

18? por persona

L’événement Soirée Beaujolais Kœur-la-Petite a été mis à jour le 2025-11-02 par OT COEUR DE LORRAINE