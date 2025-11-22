Soirée Beaujolais Salle des Fêtes Kœur-la-Petite
Soirée Beaujolais Salle des Fêtes Kœur-la-Petite samedi 22 novembre 2025.
Soirée Beaujolais
Salle des Fêtes Place Haroy Kœur-la-Petite Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Le Comité des fêtes de Koeur La Petite organise une soirée Beaujolais Nouveau et karaoké le 22 novembre, à la salle des fêtes de Koeur-la-Petite.
Réservation au 07 48 16 59 00
18€ par personneTout public
.
Salle des Fêtes Place Haroy Kœur-la-Petite 55300 Meuse Grand Est +33 7 48 16 59 00
English :
The Comité des fêtes de Koeur La Petite is organizing a Beaujolais Nouveau and karaoke evening on November 22, at the Koeur-la-Petite village hall.
For bookings: 07 48 16 59 00
18? per person
German :
Das Festkomitee von Koeur La Petite organisiert am 22. November einen Abend mit Beaujolais Nouveau und Karaoke im Festsaal von Koeur-la-Petite.
Reservierung unter: 07 48 16 59 00
18? pro Person
Italiano :
Il Koeur La Petite Comité des fêtes organizza una serata di Beaujolais Nouveau e karaoke il 22 novembre presso la sala del villaggio di Koeur-la-Petite.
Per prenotazioni: 07 48 16 59 00
18? a persona
Espanol :
El Comité de Fiestas de Koeur-la-Petite organiza una velada de Beaujolais Nouveau y karaoke el 22 de noviembre en la sala de fiestas de Koeur-la-Petite.
Para reservas: 07 48 16 59 00
18? por persona
L’événement Soirée Beaujolais Kœur-la-Petite a été mis à jour le 2025-11-02 par OT COEUR DE LORRAINE