Soirée Beaujolais La Neuville-sur-Essonne
Soirée Beaujolais La Neuville-sur-Essonne samedi 22 novembre 2025.
Soirée Beaujolais
La Neuville-sur-Essonne Loiret
Rendez-vous le samedi 22 novembre à 19h à la salle des fêtes pour une soirée conviviale autour du Beaujolais nouveau !
Au menu
1 planche charcuterie & fromage
1 dessert maison
1 verre de Beaujolais offert
Le tout pour 18 € par personne, dans une ambiance musicale chaleureuse !
Réservations 02 38 30 81 72
Organisé par Au Bon Coin La Neuville-sur-Essonne
Venez partager un bon moment de gourmandise et de bonne humeur ! 18 .
La Neuville-sur-Essonne 45390 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 81 72
English :
Join us on Saturday, November 22 at 7pm at the Salle des Fêtes for a convivial evening of Beaujolais Nouveau!
German :
Wir treffen uns am Samstag, den 22. November um 19 Uhr im Festsaal zu einem geselligen Abend rund um den neuen Beaujolais!
Italiano :
Unitevi a noi sabato 22 novembre alle 19.00 nella Salle des Fêtes per una serata conviviale a base di Beaujolais Nouveau!
Espanol :
Únase a nosotros el sábado 22 de noviembre a las 19.00 h en la Sala de Fiestas para disfrutar de una agradable velada de Beaujolais Nouveau
