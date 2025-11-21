Soirée Beaujolais

La Selle-sur-le-Bied Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Réservez votre soirée autour du Beaujolais à la Selle-sur-le-Bied !

Au programme dégustation, planches de fromage et charcuterie. Soirée proposée par le comité des fêtes en partenariat avec Aux délices de la Cléry, Tout un fromage et Boucherie Delorme. Réservations et règlements auprès de la mairie avant le 10 novembre. .

La Selle-sur-le-Bied 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 04 47 62 54

English :

Book your Beaujolais evening at La Selle-sur-le-Bied!

German :

Buchen Sie Ihren Abend rund um den Beaujolais in La Selle-sur-le-Bied!

Italiano :

Prenotate la vostra serata Beaujolais a La Selle-sur-le-Bied!

Espanol :

¡Reserve su velada Beaujolais en La Selle-sur-le-Bied!

L’événement Soirée Beaujolais La Selle-sur-le-Bied a été mis à jour le 2025-10-28 par OT 3CBO