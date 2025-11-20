Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Beaujolais Chez O’Familia Lacroix-sur-Meuse

Chez O’Familia 14 Rue du Général de Gaulle Lacroix-sur-Meuse Meuse

Tarif : – –

Début : Jeudi Jeudi 2025-11-20 18:30:00
Sur réservation uniquementTout public
Chez O'Familia 14 Rue du Général de Gaulle Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est +33 6 71 48 61 74 

English :

By reservation only

German :

Nur mit Reservierung

Italiano :

Solo su prenotazione

Espanol :

Sólo con reserva

