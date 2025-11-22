Soirée Beaujolais Salle bois plaisant Le Bernard

Soirée Beaujolais

Salle bois plaisant Rue des Dolmens Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

.

Salle bois plaisant Rue des Dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 79 88 17 07 comitedesfetesdubernard@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Beaujolais Le Bernard a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral