Soirée Beaujolais NEUILLY SUR EURE Longny les Villages

Soirée Beaujolais

NEUILLY SUR EURE 10 Le Pied Pourri Longny les Villages Orne

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

La Bonne Franquette et la Boucherie Camélia vous proposent une soirée Beaujolais en 2 parties, 1ère partie guinguette avec Fredy, puis 2ème partie animée par DJ Stéphane.

Menu: Pâté de campagne, Coq au Vin, Salade fromages, Dessert .

NEUILLY SUR EURE 10 Le Pied Pourri Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 91 00 bonnefranquette61@gmail.com

English : Soirée Beaujolais

