Soirée Beaujolais NEUILLY SUR EURE Longny les Villages
NEUILLY SUR EURE 10 Le Pied Pourri Longny les Villages
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
La Bonne Franquette et la Boucherie Camélia vous proposent une soirée Beaujolais en 2 parties, 1ère partie guinguette avec Fredy, puis 2ème partie animée par DJ Stéphane.
Menu: Pâté de campagne, Coq au Vin, Salade fromages, Dessert .
+33 2 33 73 91 00 bonnefranquette61@gmail.com
