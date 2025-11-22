Soirée Beaujolais Salle polyvalente Maisod

Soirée Beaujolais

Salle polyvalente 230 Route du Pont de la Pyle Maisod Jura

Soirée Beaujolais le 22 novembre à 19h30 à la salle polyvalente de Maisod.

Menu adulte à 13€ assiette de charcuterie, fromage et dessert.

Menu enfant à 5€ sandwich jambon beurre, dessert et une surprise. .

