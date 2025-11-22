Soirée Beaujolais Salle polyvalente Maisod
Soirée Beaujolais Salle polyvalente Maisod samedi 22 novembre 2025.
Soirée Beaujolais
Salle polyvalente 230 Route du Pont de la Pyle Maisod Jura
Tarif : – – 5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Soirée Beaujolais le 22 novembre à 19h30 à la salle polyvalente de Maisod.
Menu adulte à 13€ assiette de charcuterie, fromage et dessert.
Menu enfant à 5€ sandwich jambon beurre, dessert et une surprise. .
Salle polyvalente 230 Route du Pont de la Pyle Maisod 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté
English : Soirée Beaujolais
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Beaujolais Maisod a été mis à jour le 2025-11-18 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE