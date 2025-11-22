Soirée Beaujolais Mareuil en Périgord
Soirée Beaujolais Mareuil en Périgord samedi 22 novembre 2025.
Soirée Beaujolais
Salle des fêtes Mareuil en Périgord Dordogne
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
L’amicale vous propose de venir participer à la 4ème édition de sa soirée Beaujolais! Au programme: 1 verre de Beaujolais offert, soupe maison, tartiflette, charcuterie. Concert avec Zak Whitefield & The Voodoo Pinatas. Réservations avant le 19/11 par mail amicalelaique@gmail.com ou par téléphone (répondeur): 05 53 60 53 41. .
Salle des fêtes Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 60 53 41 amicaleleguillac@gmail.com
English : Soirée Beaujolais
L’amicale invites you to come and take part in the 4th edition of its Beaujolais evening! On the program: 1 complimentary glass of Beaujolais, homemade soup, tartiflette, charcuterie. Concert with Zak Whitefield & The Voodoo Pinatas. Reservations by 19/11 by e-mail: amicalelaique@gmail.com.
German : Soirée Beaujolais
Der Freundeskreis lädt Sie ein, an der 4. Ausgabe seines Beaujolais-Abends teilzunehmen! Auf dem Programm stehen: 1 Glas Beaujolais gratis, hausgemachte Suppe, Tartiflette, Aufschnitt. Konzert mit Zak Whitefield & The Voodoo Pinatas. Reservierungen bis zum 19.11. per E-Mail: amicalelaique@gmail.com.
Italiano :
Partecipate alla 4a serata annuale del Beaujolais! In programma: 1 bicchiere di Beaujolais in omaggio, zuppa fatta in casa, tartiflette, salumi. Concerto con Zak Whitefield & The Voodoo Pinatas. Prenotazioni entro il 19/11 via e-mail: amicalelaique@gmail.com.
Espanol : Soirée Beaujolais
Asista a la 4ª velada anual sobre el Beaujolais En el programa: 1 copa de Beaujolais de cortesía, sopa casera, tartiflette, charcutería. Concierto de Zak Whitefield & The Voodoo Pinatas. Reservas antes del 19/11 por correo electrónico: amicalelaique@gmail.com.
