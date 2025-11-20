Soirée beaujolais Masevaux-Niederbruck
Soirée beaujolais
15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Jeudi 2025-11-20 19:15:00
Soirée réservée à un public adulte et averti ! Au programme chansons décalées, humour piquant et bonne humeur avec Flo, Benoît et Phil. L’occasion parfaite pour refaire le monde entre amis autour d’une belle tablée garnie buffet de charcuteries, fromages… et un dessert pour finir en douceur ! Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.
15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99
English :
An evening for mature and discerning audiences only! On the program: offbeat songs, spicy humor and good humor with Flo, Benoît and Phil. The perfect opportunity to renew acquaintances over a buffet of charcuterie, cheeses? and a dessert to end on a high note! Reservations required at the Tourist Office.
German :
Dieser Abend ist einem erwachsenen und sachkundigen Publikum vorbehalten! Auf dem Programm stehen schräge Lieder, scharfer Humor und gute Laune mit Flo, Benoît und Phil. Die perfekte Gelegenheit, um mit Freunden an einem reich gedeckten Tisch die Welt zu erneuern: Wurst- und Käsebuffet und ein Dessert zum süßen Abschluss! Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.
Italiano :
Una serata riservata a un pubblico maturo ed esigente! In programma: canzoni stravaganti, umorismo tagliente e buonumore con Flo, Benoît e Phil. L’occasione perfetta per ritrovarsi con gli amici davanti a un buffet di salumi, formaggi e un dessert per concludere in bellezza! Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo.
Espanol :
Una velada para un público maduro y exigente En el programa: canciones extravagantes, humor mordaz y buen humor con Flo, Benoît y Phil. La ocasión perfecta para ponerse al día con los amigos en torno a un bufé de embutidos, quesos… ¡y un postre para terminar con broche de oro! Reserva previa en la Oficina de Turismo.
