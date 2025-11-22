SOIRÉE BEAUJOLAIS Mertrud
Salle des fêtes Mertrud Haute-Marne
Une soirée beaujolais ça vous tente ? Ici, au menu charcuterie, fromage et dessert pour 17€. Profitez-en !
Organisée par le comité des fêtes de Baudrecourt au profit de la sauvegarde de l’église. .
Salle des fêtes Mertrud 52110 Haute-Marne Grand Est +33 6 37 11 48 98
