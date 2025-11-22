Soirée beaujolais Fournil de Montvendre Montvendre

Soirée beaujolais

Fournil de Montvendre 4 place de la Mairie Montvendre

2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22 19:00:00

2025-11-22

Le Beaujolais nouveau arrive en musique ! Venez le déguster !

Fournil de Montvendre 4 place de la Mairie Montvendre 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 25 77

English :

Beaujolais nouveau arrives with music! Come and taste it!

German :

Der Beaujolais nouveau kommt mit Musik! Kommen Sie und probieren Sie ihn!

Italiano :

Il Beaujolais Nouveau è in arrivo con una chicca musicale! Venite ad assaggiarlo!

Espanol :

¡Beaujolais Nouveau llega con un regalo musical! ¡Venga a degustarlo!

