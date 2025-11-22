Soirée beaujolais Fournil de Montvendre Montvendre
Soirée beaujolais Fournil de Montvendre Montvendre samedi 22 novembre 2025.
Soirée beaujolais
Fournil de Montvendre 4 place de la Mairie Montvendre Drôme
Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22 19:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Le Beaujolais nouveau arrive en musique ! Venez le déguster !
Fournil de Montvendre 4 place de la Mairie Montvendre 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 25 77
English :
Beaujolais nouveau arrives with music! Come and taste it!
German :
Der Beaujolais nouveau kommt mit Musik! Kommen Sie und probieren Sie ihn!
Italiano :
Il Beaujolais Nouveau è in arrivo con una chicca musicale! Venite ad assaggiarlo!
Espanol :
¡Beaujolais Nouveau llega con un regalo musical! ¡Venga a degustarlo!
