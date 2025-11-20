Soirée Beaujolais Mercure Moulins Centre Hôtel de Paris Moulins
Soirée Beaujolais Mercure Moulins Centre Hôtel de Paris Moulins jeudi 20 novembre 2025.
Soirée Beaujolais
Mercure Moulins Centre Hôtel de Paris 21 rue de Paris Moulins Allier
Début : 2025-11-20 18:00:00
fin : 2025-11-20 00:00:00
2025-11-20
Auvergne Prestige présente une soirée Beaujolais Nouveau accompagnée d’une animation musicale par Dj Addict.
Mercure Moulins Centre Hôtel de Paris 21 rue de Paris Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 00 58 ha9f1@accor.com
English :
Auvergne Prestige presents a Beaujolais Nouveau evening with musical entertainment by Dj Addict.
German :
Auvergne Prestige präsentiert einen Beaujolais Nouveau-Abend mit musikalischer Begleitung durch Dj Addict.
Italiano :
Auvergne Prestige presenta una serata all’insegna del Beaujolais Nouveau con intrattenimento musicale di Dj Addict.
Espanol :
Auvergne Prestige presenta una velada Beaujolais Nouveau amenizada musicalmente por Dj Addict.
L’événement Soirée Beaujolais Moulins a été mis à jour le 2025-11-03 par Office du tourisme de Moulins & sa région